In ce penitenciar va petrece Liviu Dragnea urmatorii 3 ani si 6 luni. Astazi va fi incarcerat!

S-a aflat in ce penitenciar va petrece Liviu Dragnea 3 ani si sase luni de inchisoare! Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive, iar presedintele PSD va pleca din fruntea partidului direct la Penitenciarul Rahova! Acesta va fi tinut timp de 21 de zile in carantina!

S-a aflat in ce penitenciar va petrece Liviu Dragnea urmatorii 3 ani

La primirea in penitenciar, Liviu Dragnea va fi supus unor masuri sanitare si de igiena. Dupa echipare, Liviu Dragnea va fi condus si repartizat – cu respectarea criteriilor de separare -in camere. Persoanele private de libertate primesc un set de produse igienico-sanitare aprobate de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Detinutii se repartizeaza in sectia de carantina si observare, pentru o perioada de 21 de zile. Sunt cazate separat pe camere, in functie de sex si varsta, precum si de alte cerinte legale, de ordine interioara sau de siguranta.

Liviu Dragnea va ramane in carantina timp de 21 de zile

In perioada de carantina si observare se desfasoara activitati de evaluare si interventie initiala, se efectueaza examene medicale si se dispun masuri de informare si documentare, sub paza si supraveghere, in conditiile stabilite prin regulamentul de aplicare a legii.

Condamnatilor aflati in prima zi de detinere li se efectueaza examenele medicale si vaccinarile necesare, intr-o perioada de 72 de ore, iar, dupa caz, se vor lua unele masuri igienico-sanitare adecvate pentru intrarea in colectivitate, potrivit normelor stabilite de Ministerul Sanatatii. Medicul urmeaza sa stabileasca starea sanatatii si a capacitatii de munca in primele 21 de zile de detentie.

