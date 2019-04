In ce relatii a ramas Anamaria Prodan cu fostul sot. "Este o chestie de educatie"

Anamaria Prodan a trait o frumoasa poveste de dragoste alaturi de primul ei sot, tatal fetelor sale, insa cei doi au decis sa o ia mai apoi pe drumuri separate. Chiar daca sunt divortati, Anamaria Prodan si fostul sot sunt, insa, un exemplu pentru toate cuplurile care au trecut prin situatia lor.

Anamaria Prodan are acum o alta familie, la fel si Tibi Dumitrescu, primul ei sot, insa legatura dntre ei este una incredibila. Frumoasa impresara a povestit la "Agentia Vip" ca se intelege perfect cu tatal fetelor sale, dar si cu nevasta acestuia si ca in continuare acestia formeaza o familie mare si frumoasa.

"Fostul sot este painea lui Dumnezeu pe pamant. Este un om de o bunatate, de un caracter incredibil, un om muncitor, un tata cum putini sunt. Noi suntem o familie toti. Tibi s-a casatorit cu Irina, dar noi suntem asa ( n.r. uniti). Este o chestie de educatie. Nu am ce sa-i reprosez primului meu sot, m-a tinut ca pe o printesa, mi-a facut toate poftele, ce visam noaptea aveam ziua. Noi amandoi am tras sa facem bani pentru copiii nostri. Am divortat pentru ca la un moment dat eu eram un om foarte agitat si el un om foarte cumpatat, eu voiam televiziune, el nu voia", a spus Anamaria Prodan la Antena Stars.

