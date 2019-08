In ce stare au fost depistați in trafic doi brașoveni, sot și soție: Polițiștii le-au facut pe loc dosare penale

Un cuplu de tineri din Braşov s-au ales cu dosare penale pentru conducere a unui vehicul sub influenţa unor substanţe psihoactive, cei doi fiind depistaţi în trafic, la volan, de poliţişti, la diferenţă de câteva ore, a informat joi Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov, potrivit Agerpres.

Citește și: Rareș Bogdan a răbufnit: Cu ăștia nu se mai poate, desființați și reînființați, dar reangajați doar unii

"La data de 6 august, în jurul orelor 15,30, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Braşov au oprit în trafic, pentru control, un bărbat, în vârstă de 33 ani, din municipiul Braşov, care a condus un autoturism (...), în timp ce se afla sub influenţa substanţelor psihoactive, pasager în autovehicul fiind şi soţia acestuia, în vârstă de 26 ani. Procedându-se la testarea conducătorului auto cu aparatul DrugTest, rezultatul a fost pozitiv. În consecinţă, acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii prezenţei în corp a unor substanţe psihoactive. (...) La aceeaşi dată, în jurul orelor 19,40, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Braşov au oprit în trafic, pentru control, o femeie, în vârstă de 26 ani, care a condus un autoturism (...), ulterior aceasta fiind identificată ca soţia bărbatului în vârstă de 33 ani (...) Conducătoarea auto a refuzat testarea cu aparatul DrugTest, totodată, refuzând să fie condusă la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice (...)", conform sursei citate.

Citește și: Alexandru Cumpănașu face dezvăluiri! Legatura dintre PSD și interlopii din Olt

În cazul ambilor soţi s-au întocmit dosare penale în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, instrumentate sub coordonarea unităţii de parchet competente, a mai menţionat sursa citată.