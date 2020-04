In ciuda controverselor din Europa, SUA aproba testarea hidroxiclorochinei pe pacienții COVID-19

Grupul elveţian Novartis a obţinut acordul Administraţiei pentru Alimente şi Medicamente din SUA (FDA) în vederea efectuării unui test clinic pentru medicamentul pentru malarie hidroxiclorochină, pentru tratarea bolii COVID-19, provocată de noul coronavirus, transmite Reuters. Marea Britanie și Franța au interzis medicilor să mai utilizeze hidroxiclorochina în schemele de tratament pentru COVID-19, după ce studii The post În ciuda controverselor din Europa, SUA aprobă testarea hidroxiclorochinei pe pacienții COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.