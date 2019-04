In ciuda scaderii cu 15% a profitului, Nuclearelectrica si-a suplimentat veniturile bugetate

Nuclearelectrica şi-a bugetat venituri de 2,46 miliarde de lei pentru 2019, mai mari cu 8% faţă de cele realizate anul trecut, şi un profit net în scădere cu 15% la 350 milioane lei, potrivit mediafax.

Citește și: Oreste anunță „prăbușirea abisală” a PSD-ului! Imaginea făcută publică

“Nivelul veniturilor este influenţat de prevederile OUG nr. 114/2018 referitoare la preţul reglementat al energiei electrice. Astfel, în conformitate cu decizia ANRE nr. 326/25.02.2019, SNN are obligaţia să vândă în 2019 pe piaţa reglementată o cantitate de energie electrică de 1.376.963 MWh, la preţul reglementat de 188,22 RON/MWh (fără Tg), cu 37 lei mai mic decât preţul mediu ponderat de vânzare pe care societatea îl va obţine în 2019 pe piaţa concurenţială (pret cu un grad de certitudine ridicat, avand in vedere ca la data intocmirii BVC 2019, societatea are un procent mare de energie electrica de livrat deja contractata)”, se arată în bugetul de venituri şi cheltuieli supus votului acţionarilor.

Citește și: Și lui îi plac banii publici! Dezvăluire-bombă despre șeful USR: afaceri cu MAI, dar și cu prefectura lui Mazăre

Veniturile nerealizate ca urmare a aplicarii prevederilor OUG 114/2018 sunt de 50,865 milioane lei. “In consecinta, procentul de creștere al veniturilor din propunerea de buget de 8,2% este denaturat de aceste limitari. Procentul real de creștere al veniturilor totale care ar fi putut fi avut în vedere în lipsa OUG nr. 114/2018 ar fi fost 10,5%”, se arată în buget.

Citește și: După reacția acidă a lui Tudorel Toader, Rareș Bogdan iese la rampă! ‘Nu uita’

Pe de altă parte cheltuielile bugetate de companie sunt în creştere cu 18%, la aproximativ 2 miliarde de lei. “Nivelul cheltuielilor este influentat de prevederile OUG 114/2018 referitoare la majorarea taxei datorată ANRE, de la 0,1% la 2%, aplicabil la cifra de afaceri. Majorarea procentului determină cheltuieli suplimentare de 40,465 milioane lei”.

Bugetul va fi supus aprobării acționarilor în ședința AGA din 20 mai 2019.