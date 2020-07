In comuna Limanu, s-a finalizat reteaua de alimentare cu gaze naturale

Rețeaua de alimentare cu gaze naturale pentru localitatea Limanu este finalizată, iar lucrarea fost recepționată deja de către autoritatea locală. Tronsonul pentru care au fost realizate și operațiunile de probe de presiune are o lungime de 23,50 km și poate fi pus în funcțiune în termen de 3 zile de la obținerea licenței de operare emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniu Energiei – ANRE .„Estimăm că satul Limanu va fi conectat la sistemul de distribuție a gazelor naturale până la sfârșitul lunii august. Am depus deja documentele pentru obținerea licenței. Această lucrare a fost o provocare pentru noi, dar a fost o promisiune pe care ne-am asumat-o în fața comunității. Au fost eforturi majore, dar acum discutăm deja despre o realitate, o mare realizare pentru comuna noastră. Lucrările nu se opresc aici, următorul obiectiv fiind finalizarea rețelei și pentru satele 2 Mai și Vama Veche”, precizează Daniel Gherghe Georgescu, primarul comunei Limanu.Valoarea lucrărilor executate până acum se ridică la 2,6 milioane lei. Potrivit legislației, autoritatea locală este obligată să obțină din partea ANRE o licență de operare. Ulterior, în termen de 10 zile, rețeaua de distribuție a gazelor naturale va putea fi pusă în funcțiune. Pentru tronsonul de alimentare cu gaz a satului 2 Mai lucrările vor fi gata până la jumătatea lunii viitoare.„Până acum a fost realizată rețeaua pe o distanta de 11, 52 de km, iar in lucru mai sunt doar 2.08 km. Practic, și aici, suntem aproape de finalul obiectivului, însa, înainte de a recepționa lucrarea sunt necesare și probe de presiune. Consider că este un succes al administrației locale, iar viața comunității se va îmbunătăți semnificativ odată cu conectarea comunei Limanu la rețeaua de distributie a gazelor naturale. Am fost criticati pentru disconfortul provocat de aceste lucrări și au existat și persoane care nu ne-au crezut că o să ne ținem de promisiune, însă a fost un obiectiv personal să reușim să finalizăm acest proiect. Iată că, așa cum ne-am asumat, din toamnă,va fi posibila branșarea gospodăriilor la rețeaua națională”, a mai punctat primarul comunei Limanu.În ceea ce privește procedurile necesare pentru operațiunile de conectare individuală la sistemul național de alimentare cu gaze naturale, în perioada următoare, Primăria Limanu va organiza mai multe întâlniri de consultanță cu beneficiarii, astfel încat fiecare locuitor să cunoască toate detaliile necesare acestui proces.