In contextul recentelor reglementari anti-Covid, primarul Constantei acuza guvernul de lasitate

”De la începutul pandemiei, eu am făcut apel la responsabilitate, am fost un om foarte echilibrat și foarte strict cu măsurile și constănțenii știu lucrul acesta, responsabilitate atât instituțională, cât și individuală. Deci am susținut măsurile, tocmai pentru că sunt de părere că prevenția este cea mai bună soluție. Dar de ceva vreme încoace, vă spun că sunt cam bulversat de măsurile care se tot schimbă cu repeziciune, de la o zi la alta și care trasează obligații la oricine altcineva, mai puțin decât la cei responsabili. Vedem de două săptămâni imagini propagate peste tot și în mediul online și în media centrală, cum că dacă vii pe litoralul românesc, găsești un haos, o debandadă și există riscul să fii infectat, ceea ce este fals. Litoralul românesc nu înseamnă doar două-trei cluburi sau una-două plaje, ci înseamnă mii de companii responsabile, mii de patroni, zeci de mii de angajați, care depind de economia turismului”.