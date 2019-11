In Diaspora, rezultatele alegerilor prezidentiale au fost sarbatorite cu focuri de artificii

"Am stat 3 ani în România, după trei ani de zile, mi-a zis, mami de ce m-ai adus în țară. Ce să mai spun mai mult, dacă un copil de 9 ani spune de ce m-ai adus în țară, mi se pare destul de grav. Și ne-am întors.



Trebuie să știe să-și apere dreptul, trebuie să știe că are obligaţia ca cetăţean român să vină să voteze, are obligaţia să respecte, chiar dacă a ales să nu mai stea în România, deocamdată, trebuie să ştie că e român şi că trebuie să voteze.", spune o femeie.