In echipa etapei!: Catalin Cabuz, Spiderman“ nu numai de Halloween. Interventiile sale din poarta FC Viitorul sunt de adevarat om-paianjen (galerie foto)

Echipa tip a etapei a 15-a a Ligii 1 are în componenţă şi doi fotbalişti de la FC Viitorul, portarulşi fundaşul dreapta Radu Boboc. În runda în care trupa de pe litoral a învins pe teren propriu Chindia Târgovişte cu 3-0, Boboc a înscris unul dintre golurile partidei, iar Căbuz a închis poarta.„Unul dintre cei mai buni portari din acest sezon. Îşi ajută mult echipa, coordonarea cu linia de apărare funcţionând din ce în ce mai bine“, se menţionează pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal despre Cătălin Căbuz, un fotbalist de 23 de ani, care a fost folosit în 12 meciuri până acum în acest sezon al Ligii 1. Este în Academia Hagi din 2009 şi este multiplu campion naţional de juniori. A fost internaţional de juniori şi a făcut parte din lotul de tineret al României, care a disputat semifinalele la Campionatul European din acest an. După încheierea junioratului, Cătălin Căbuz a fost împrumutat de FC Viitorul la FC Cisnădie, CSM Rm. Vâlcea, Chindia Târgovişte şi FC Hermannstadt, cu ultima promovând în Liga 1 şi adunând, mai apoi, un sezon pe prima scenă fotbalistică a ţării. A debutat în Liga 1 pe 21 iulie 2018, în partida FC Hermannstadt - Sepsi Sf. Gheorghe 1-0.Originar din oraşul sibian Avrig, Căbuz îşi va înfrunta vineri, 8 noiembrie, fosta echipă, în meciul FC Hermannstadt (locul 12, cu 13 puncte) - FC Viitorul (locul 2, cu 28 de puncte), care se joacă la Tg. Mureş, de la ora 20.30, în etapa a 16-a a Ligii 1. „Nu pot spune că e un meci special pentru mine. Am jucat acolo doi ani, şi la Liga a 2-a, şi la Liga 1, mi-am făcut treaba cât am putut de bine, dar acum sunt aici şi vreau să dau totul pe teren pentru Viitorul“, a declarat Căbuz.Revenit sub comanda lui Gică Hagi după Campionatul European, Căbuz şi-a câştigat postul de titular la FC Viitorul. „Am muncit la fiecare antrenament, m-am pregătit, iar, când mi s-a oferit şansa, am profitat de ea. Vreau să o ţin pe această linie în continuare“, a menţionat goal-keeper-ul, care a avut multe intervenţii excelente în meciurile în care a apărat poarta Viitorului până acum în acest sezon. Echipa standard a etapei a 15-a a fost: Căbuz (FC Viitorul) - Boboc (FC Viitorul), Graovac (Astra), Miron (FC Botoşani), Velisar (Gaz Metan) - V. Gheorghe (Astra), Ivanov (U Craiova), Budescu (Astra), Fl. Tănase (FCSB) - Traore (CFR Cluj), A. Ivan (U Craiova). Antrenor, Victor Piţurcă (U Craiova).De Halloween, în colajul special postat pe pagina de Facebook a FC Viitorul, în care patru fotbalişti de-ai lui Hagi au fost prezentaţi, fictiv, costumaţi în chip de eroi de benzi desenate, Căbuz a fost „Spiderman“! S-a recurs la această ficţiune prin prisma sărbătorii menţionate, iar rolul lui Cătălin a fost ales întrucât e ca un adevărat om-păianjen în poartă. Fundaşul Bogdan Țîru, căpitanul echipei, a fost prezentat în chip de „Captain America“, atacantul Gabriel Iancu, golgeterul campionatului a fost „Superman“, iar mijlocaşul Eric - „Batman“. „Supereroii Viitorului îşi scot adevăratele costume de Halloween“, este mesajul care însoţeşte colajul, alături de „Happy 31st oct!“.După ce Cătălin Căbuz s-a întors la FC Viitorul, FC Hermannstadt i-a mulţumit public portarului pentru activitatea sa sub culorile grupării sibiene. „Contractul de împrumut al acestuia a expirat, iar portarul sibian care ne-a asigurat poarta în doua sezoane, Liga a 2-a şi Liga 1, pleacă în aplauzele noastre. Îi mulţumim portarului, coechipierului şi nu în ultimul rând prietenului nostru pentru devotament, ambiţie, fair-play şi pentru toată munca depusă în echipamentul clubului nostru”, s-a arătat în mesajul FC Hermannstadt. Cătălin Căbuz este şi tătic, în luna aprilie a acestui an venind pe lume primul său copil, un băieţel, Zian Edan. La FC Viitorul, portarul de 1,84 m şi 80 de kilograme poartă numărul 43 de tricou. Locul său favorit din Constanţa este Portul Tomis, destinaţia favorită - Parisul, iar ca hobby-uri menţionează filmele şi serialele.Radu Boboc (20 de ani) a prins acum pentru a treia oară echipa etapei, marcând în al doilea meci la rând. Internaţional de tineret al României, doiarul FC Viitorul are două goluri şi două pase decisive în cele 14 meciuri în care a jucat în actuala ediţie a Ligii 1. „Sunt în formă, am înscris două etape la rând, chiar dacă nu e meseria mea să dau gol. Mă bucur însă că am reuşit să şi punctez şi sper să am şi în continuare evoluţii apreciate“, a declarat Boboc. Întrebat dacă, după tineret, urmează convocarea şi la Naţionala mare a României, fundaşul a răspuns: „Nu ştiu ce să spun, nu sunt eu în măsură să spun aşa ceva şi nici nu vreau să mă autopropun. Eu vreau să-mi fac treaba în continuare la fel de bine şi cu siguranţă că, dacă voi juca bine, va veni şi convocarea la prima reprezentativă“.: Facebook (FC Viitorul)