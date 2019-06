In fiecare an pe data de 25 iunie este sarbatorita Ziua internationala a navigatorului (galerie foto)

În fiecare an la data de 25 iunie este sărbătorită Ziua internaţională a navigatorului ("Day of the Seafarer").Ziua internaţională a navigatorului este marcată, în fiecare an, şi în România.Potrivit site-ului Organizaţiei Maritime Internaţionale, www.imo.org, scopul sărbătoririi acestei zile este de a se recunoaşte contribuţia unică a marinarilor din întreaga lume la comerţul internaţional pe mare, la economia mondială şi la societatea civilă în ansamblu, conform Agerpres.ro.Sursa foto: ITF Romania