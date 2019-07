In goana spre șefia ICCJ, Corina Corbu se IZBEȘTE de Cristina Tarcea: 'Nu pot sa validez o candidatura care nu indeplineste conditiile prevazute de lege'

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), Cristina Tarcea, susţine că nu poate valida candidatura judecătorului Corina Corbu pentru funcţia de şef al instanţei supreme, întrucât aceasta ”nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege”. Tarcea a explicat că dosarul de candidatură trebuia depus în termen de 30 de zile de la expirarea mandatului şi că numirea ar putea fi lovită de nulitate.

„Eu mi-am expus punctul de vedere: eu nu pot să validez o candidatură care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege”, a spus Cristina Tarcea, la ieşirea de la CSM, conform news.ro.

Aceasta a afirmat că, în condiţiile în care candidatura nu a fost depusă îndeplinind termenii legali, ”orice persoană interesată” poate contesta candidatura Corinei Corbu.

Tarcea a explicat că, potrivit legii, candidaturile se depun în cel mult 30 de zile de la data expirării mandatului şefului ICCJ.

„Eu nu am fost consultată în momentul în care a fost demarată procedura de numire a preşedintelui Înaltei Curţi. Nu contează cine este persoana care va fi noul preşedinte al Înaltei Curţi, dar este extrem de important să nu vulnerabilizăm actele Înaltei Curţi printr-o procedură nelegală, pentru că nu ai nicio garanţie că peste un an, doi, trei, cineva care are un anumit interes nu va invoca nelegală numirea preşedintelui Înaltei Curţi. Eu mi-a făcut datoria de magistrat care respectă legea şi am sesizat membrilor Consiliului Superior al Magistraturii această dispoziţie legală. Ce soluţii vor adopta, urmează să vedem” a mai spus preşedintele ICCJ.

Cristina Tarcea consideră că a fost o deglijenţă în aplicarea legii, dar spune că, în astfel de situaţii, neglijenţa atrage sancţiunea nulităţii.

De asemenea, întrebată dacă ia în calcul posibilitatea de a candida pentru încă un mandat la şefia ICCJ, Cristina Tarcea a răspuns: „Sub nicio formă. În plus, eu nu iau decizii şi apoi să mă răzgândesc”.

Secţia pentru jdujecători a CSM a avut pe ordinea de zi a şedinţei de joi audierea candidatului înscris pentru a ocupa funcţia de preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Singurul candidat înscris este judecătorul Corina Corbu.

Mandatul Cristinei Tarcea expiră în luna septembrie.