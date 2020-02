In groapa lupilor“: FC Farul spera sa continue in meciul cu Petrolul Ploiesti seria pozitiva din Liga a 2-a

Întâlnim o echipă foarte bună, care are în componență jucători cu experiență și e pregătită de un antrenor valoros. Noi ne confruntăm cu două absențe importante, iar alți doi - trei jucători au ceva problerme medicale, însă de aceea e lotul de jucători, ca fiecare să-și facă datoria când e nevoie. Ne dorim să obținem un rezultat pozitiv, prin care să continuăm seria noastră bună. Petrolul e favorita acestui meci. În ultimele zece partide acasă, are un singur eșec. În plus, se bucură de o susținere importantă din partea fanilor. Pe de altă parte, presiunea e pe Petrolul, are un buget important, a declarat Ianis Zicu, antrenorul principal al FC Farul.