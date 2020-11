In județele Ialomița și Calarași s-au facut cate 8 și 9 teste COVID, in 24 de ore

Mai mult de o treime din testele COVID-19 efectuate în ultima zi în toată țara au fost făcute în București, peste 12.700, în timp ce șase județe au prelucrat sub o sută de teste, potrivit unui document obținut de G4Media.ro privind situația testării în ultimele 24 de ore în fiecare județ. La nivel național au […] The post În județele Ialomița și Călărași s-au făcut câte 8 și 9 teste COVID, în 24 de ore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.