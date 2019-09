In lipsa statului. De-a viata si de-a moartea in fiefuri bune numai pentru vot

Criminali, violatori si brute sunt peste tot in lume, dar in tarile in care statul functioneaza, mecanismele de preventie si procedurile salveaza vieti. Acolo unde statul e parazitat de coruptie si impostura si neinteresat de vietile oamenilor, societatile esueaza si ele: fiecare e pe cont propriu, chiar si copiii de 11 ani, care pot sfarsi impachetati in folie si aruncati pe un camp.