In loc sa stea acasa, alegatorii cu simptome respiratorii evidente pot veni in secțiile de votare. Cum se va desfașura accesul

Cetăţenii cu drept de vot care se vor prezenta duminică la urne trebuie să respecte anumite reguli de protecţie sanitară în contextul pandemiei de COVID-19. Persoanele cu risc mare de îmbolnăvire pot solicita acces prioritar în localul de vot, iar în cazul în care un alegător prezintă simptome respiratorii evidente sau este febril, va fi […]