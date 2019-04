In lumina reflectoarelor Platoului BZI LIVE s-a derulat o editie ce a avut in prim-plan doua evenimente SPECTACULOASE care vor avea loc la Iasi - GALERIE FOTO, VIDEO

Adi Afteni Petrescu Alexandru Radu BZI LIVE 7 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Marti, 23 aprilie 2019, incepand cu ora 15.00 in lumina reflectoarelor Platoului BZI LIVE s-a derulat o editie speciala pentru intreaga comunitate locala dar si de impact national • Dialogul i-a avut in prim-plan pe Adi Afteni - coordonatorul Festivalului Teatrelor Independente - FIT respectiv pe conf. univ. dr. Alexandru-Radu Petrescu de la Universitatea Nationala de Arte George Enescu - UNAGE Iasi, coordonatorul celei de-a III-a editii a Festivalului Operelor Independente - FOI • Derulate sub egida Ateneului National din Iasi si la initiativa respectiv sustinerea consistenta si dedicata a managerului Andrei Apreotesei, cele doua evenimente de marca prog ...