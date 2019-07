In luna iulie, opt profesori ai scolii gimnaziale ''George Cosbuc'' Iasi s-au perfectionat in Gibraltar si Portugalia in domeniul educatiei de tip outdoor, in cadrul unui proiect european ERASMUS+

Flux 2 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Desi ne aflam in mijlocul verii, iar elevii sunt in plina vacanta si majoritatea profesorilor in concediu, opt cadre didactice de la Scoala Gimnaziala "George Cosbuc" din Iasi au participat la doua cursuri de formare in strainatate. Deplasarile s-au facut in cadrul proiectului Educatia OUTDOOR – un pas spre educatia pentru dezvoltare durabila, proiect finantat de catre Uniunea Europeana prin programul Erasmus+. Este vorba de fluxul al doilea si al treilea de formare, dupa cel dintai, din Finlanda, desfasurat in luna aprilie a acestui an. Astfel, patru profesori au beneficiat, in perioada 15 – 23 iulie 2019, de interesante activitati de formare in Gibraltar, sub titlul Outdoor education ...