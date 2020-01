Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, în parteneriat cu Asociația „Aliance of Educators for Science, Technology, Engineering, Mathematics and Informatics” – ESTEEM România și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” […]

Articolul In memoriam Academician Ștefan Procopiu: 130 de ani de la naștere apare prima dată în BZI.ro.