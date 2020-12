In memoriam: Corneliu Idu, de la handbalistul echipei liceului de la Eforie Sud in topul milionarilor din Romania

Afaceristul Corneliu Idu s-a stins pe 1 Decembrie 2020, la 70 de ani

Era bolnav de COVID-19

Omul de afaceri s-a remarcat prin averea dobândită din investițiile făcute

A fost un mare susținător al sportului

Horia Tecău și Simona Halep au beneficiat de ajutorul oferit de Corneliu Idu

Corneliu Idu, om de afaceri



Corneliu Idu, om de sport

Sprijin consistent pentru tenis

Născut în localitatea constănțeană Tuzla, Corneliu Idu avea 70 de ani, și s-a stins în noaptea de luni spre marți. Astfel, de 1 Decembrie, sărbătoare de o semnificație mare, a plecat la cele sfinte, răpus de un virus cu care se confruntă toată populația pământului – COVID-19.Studiile gimnaziale și liceale le-a finalizat la Eforie Sud, la liceul care purta numele de Liceul Eforie Sud, și, ulterior, a terminat Institutul de Marină Mircea cel Bătrân, actuala Academie Navală, în anul 1974, secția Civilă-Transport maritim, forma la Zi, ca șef de promoție.A fost director al companiilor maritime CNM Navrom si CNM Romline. Anul 2010 a fost unul important pentru afacerist, revista Forbes l-a inclus în topul celor mai bogați români, cu o avere estimată la 115 milioane de euro, la vremea respectivă.În urmă cu un an, Corneliu Idu inaugurase cel mai modern şi cel mai mare siloz de la Marea Neagră şi Marea Mediterană, situat chiar în portul Constanţa, investiţia ridicându-se la 50 de milioane de euro. „Practic este singurul terminal de cereale independent, celelalte aparţinând marilor traderi", spunea, în octombrie 2019, Corneliu Idu. Idu deţine şi o serie de proprietăţi imobiliare.Companiile la care Corneliu Idu era acţionar desfăşoară activităţi generale de shipping, stevedoring şi alte servicii conexe activităţilor portuare: forwarding, project cargo, transport intermodal și altele. Aşa cum el însuşi aprecia la un moment dat, „valoarea titlurilor, a proprietăţilor şi participaţiilor în diverse societăţi comerciale şi conturi bancare se cifrează la aproximativ 110-120 milioane euro".Companiile aflate în portofoliu sunt: Idu Shipping and Services SRL Constanţa-acţionar unic, Octogon Shipping and Services SRL Constanţa-acţionar unic, Octogon Gas and Logistics SRL Constanţa-acţionar unic, Coremar S.A. Constanta-acţionar, Boraz Holding AG. Zurich/Elvetia-acţionar unic, Comvex S.A.Constanţa-acţionar majoritar, Tenis Club Idu SRL Mamaia-acţionar unic, fiind cele mai importante.Corneliu Idu a fost un important om de afaceri, dar și un veritabil om de sport. A practicat handbalul, iar calitățile sale pe semicerc au ieșit în evidență încă de la o vârstă fragedă. A jucat în echipa liceului de la Eforie Sud, pe care l-a urmat, iar la Școala Sportivă nr. 1 Constanța (actualul Club Sportiv Școlar nr. 1) tainele handbalului le-a deprins cu profesoara Hedwig Georgescu. Ascensiunea în handbal a lui Corneliu Idu a continuat. A jucat la nivel divizionar în Constanța, dar a și fost convocat la echipa națională de tineret a României, numărându-se printre primii handbaliști constănțeni selecționați în acest lot, la finele anilor 60.Pasiunea lui Corneliu Idu pentru sport nu s-a stins după ce acesta a încheiat activitatea competițională. Ulterior, devenit om de afaceri, fostul handbalist a și ajutat sportul și sportivii din Constanța. Pe lângă handbal, a oferit sprijin și tenisului. A investit în moderna bază de tenis din Mamaia a Tenis Club Idu, gruparea patronată de el. De asemenea, de ajutorul lui Corneliu Idu au beneficiat mulți tineri din tenis, inclusiv, la începuturile carierelor lor, Simona Halep și Horia Tecău. Pe lângă antrenamentele sportivilor, baza TC Idu (inaugurată în 2006) găzduiește an de an numeroase competiții importante de tenis (inclusiv internaționale), rezervate tuturor categoriilor de vârstă. De asemenea, acolo s-au desfășurat și întâlniri oficiale ale echipelor României, jucând atât cea masculină (în Cupa Davis), cât și cea feminină (cu Simona Halep în componență), în Fed Cup.