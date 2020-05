In metrou vor fi marcate locurile unde putem sa stam - atat jos, cat si in picioare

Purtarea mastii va fi obligatorie pentru accesul in statiile de metrou, pe durata sederii in statii, dar si pe toata durata calatoriei iar locurile permise pentru transportul pasagerilor, atat in picioare cat si pe scaune, vor fi marcate cu culoarea verde, arata un ordin comun al ministrilor Transporturilor si Sanatatii, informeaza Ministerul Transporturilor.