In numele tatalui. Ganduri pe marginea cartii Laviniei Balulescu, Steinhardt. Bughi mambo rag

Credincios dictonului "I trust I make myself obscure" (Thomas More), personajul Nicolae Steinhardt, mereu preocupat sa deprinda "dreapta socotinta", a fost un neobisnuit, o prezenta cat se poate de insolita - deopotriva pentru multi dintre crestinii botezati (din reflexul unei traditii) si pentru evreii ce nu au emigrat in Israel (dupa ce cazusera in dizgratia comunistilor) si il considerau "nebun". Pentru ca s-a botezat ("cu foc" ) in inchisoare, dar mai ales pentru ca, eliberat, a inceput sa ...