In Platotul BZI LIVE a fost invitat pictorul, muzeograful si specialistul in design interior Valentina Drutu. Un dialog despre Arta, Pictura si Cultura - GALERIE FOTO, VIDEO

Astazi, 10 aprilie 2019, incepand cu ora 15.00 in Platoul emisiunii BZI LIVE a fost invitat unul dintre oameni care au in grija unul dintre cele mai frumoase, interesante, originale si valoroase locuri din intreg Iasul! Pictorul, muzeograful si specialistul in design interior Valentina Drutu - seful Muzeului de Arta de la Palatul Culturii din cadrul Complexului Muzeal National Moldova (CMNM) a fost invitata la o emisiune - dialog despre Arta, Pictura si Cultura! Aceasta a oferit informatii ce tin de patrimoniul si istoria fabulosului muzeu, proiectele si evenimentele pe care le deruleaza, experienta sa ca pictor! Emisiunea completa cu invitata de astazi, poate fi urmarita AICI Pe 10 aprili ...