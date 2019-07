In Platoul BZI LIVE, cel mai interesant si de impact dialog din zona educationala nationala. Invitat este ieseanul care se afla la conducerea Academiei Romane 

828 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 15 iulie 2019, incepand cu ora 11.00, in Platoul BZI LIVE este programata cea de-a 345-a editie din arealul educational, cultural, artistic, stiintific, muzical, religioasa, istorica respectiv a ideilor si mentalitatilor. Invitat special, in EXCLUSIVITATE, este reputatul si elegantul prof. univ. dr. Bogdan C. Simionescu, vicepresedinte al Academiei Romane. Figura a mediului stiintific iesean, national si international in Ingineria chimica, domnia sa a coordonat ani buni celebrul Institut de Chimie Macromoleculara Petru Poni din Iasi, fiind unul dintre marcantii profesori ai Universitatii Tehnice (TUIASI) Gheorghe Asachi. Figura a mediului academic si universitar romanesc, rector al Universitatii Alexandu Io ...