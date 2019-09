In Platoul BZI LIVE se va dialoga direct despre un univers fabulos ce ne provoaca si suscita mereu imaginatia si curiozitatea

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marti, 3 septembrie 2019, ora 15.00, in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE este programata o noua editie speciala, proaspata, interactiva si de impact pe plan stiintific, nu doar in Romania ci pe plan mondial! De aceasta data, invitati va fi lect. univ. dr. Ionut Topala - Facultatea de Fizica a Universitatii Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iasi! Alaturi de interesant cercetator si universitar se va dialoga despre proiecte de cercetare ce tin Fizica plasmei, in laboratoare ultra-moderne si cu resursa umana de excelenta pregatire si perspectiva academica de anvergura! Dialogul se va axa pe ceea ce insemna sa faci cercetare, rolul acesteia pentru o natiune, in ce alte activitati sunt implicati! De ...