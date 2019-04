In Platoul Studioului BZI LIVE este invitat unul dintre marii profesori universitari ai Iasului. Rememorari si experiente speciale, intr-un dialog de colectie cu intelectualul si seniorul Nicolae Taranu - LIVE VIDEO

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 24 aprilie 2019, incepand cu ora 15.00, cea de-a CCXC-a editie (290 - a in cifre arabe - n.r.) in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE pe zona educationala, culturala si istorica este invitat unul dintre marii oameni ai mediului academic ingineresc, nu doar iesean dar si de anvergura nationala si internationala! Productia - dialog de colectie il va avea in prim-plan pe prof. univ. dr. ing. Nicolae Taranu, emblematic cadru didactic al Facultatii de Constructii si Instalatii din cadrul actualei prestigioase Universitatii Tehnice (TUIASI) Gheorghe Asachi din Iasi! Domnia sa va rememora si reliefa secvente din cariera si activitatea sa didactice, experientele avute, munca alaturi de colegi ...