In Platoul Studioului BZI LIVE se va derula o emisiune dedicata tinerilor implicati in miscarea studenteasca! Este invitat si un profesor - psiholog care va oferi detalii de interes in dezvoltarea unei cariere de succes

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 15 aprilie 2019, incepand cu ora 15.00, in Platoul Studioului BZI LIVE se va derula o emisiune (cea de-a 283 pe zona educationala, culturala, istorica si religioasa - n.r.) dedicata tinerilor implicati in miscarea studenteasca de la prima universitate moderna a Romaniei - Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iasi! Este invitat si un profesor - psiholog care va oferi detalii de interes si importanta in dezvoltarea unei cariere de succes pentru cei peste 40 mii de studenti din capitala Moldovei! Dialogul se va axa pe importanta implicarii si activarii intr-o liga sau asociatie studenteasca de la UAIC, cum se dezvolta personal si ce oportunitati are un asemenea membru, dezvoltarea in cariera, pregatire ...