In plin razboi comercial, China a produs de trei ori mai mulți miliardari decat SUA! Nici coronavirusul nu reprezinta o piedica in sporirea averilor

În ultimul an, în China au apărut de trei ori mai mulţi noi miliardari decât în SUA, graţie averilor făcute în sectoarele medicamentelor şi divertismentului online, arată un clasament al celor mai bogaţi oameni din lume publicat miercuri de institutul de cercetare Hurun, transmite Reuters, conform agerpres.ro.

Potrivit Hurun Global Rich List, în cele 12 luni care s-au încheiat la 31 ianuarie 2020, în marea China (o regiune în care sunt incluse şi Hong Kong-ul şi Taiwanul) au apărut 182 de noi miliardari, ceea ce duce numărul total de miliardari chinezi la 799. Comparativ, în SUA au apărut doar 59 de noi miliardari pe parcursul ultimului an.Studiul subliniază că, deşi epidemia de coronavirus din China a afectat cea de-a doua economie a lumii, a provocat şi o creştere a valorii acţiunilor companiilor chineze cu activităţi în domeniile educaţiei online, jocurilor online şi vaccinurilor. În contextul în care o mare parte a Chinei a fost blocată în casă, din cauza carantinei şi a restricţiilor de călătorie, a crescut cererea pentru servicii online, sporind averea unor miliardari precum Robin Li, co-fondatorul şi directorul motorului de căutare online Baidu, proprietarul platformei de video online iQiyi. La fel de bine s-au descurcat şi antreprenorii specializaţi în dezvoltarea de vaccinuri precum An Kang de la Hualan Biological Engineering şi Jiang Rensheng de la Zhifei Biological Products.

"China are astăzi mai mulţi miliardari decât SUA şi India laolaltă", spune Rupert Hoogewerf, fondatorul şi preşedintele Hurun Report, care a numărat 629 de miliardari americani şi 137 în India.



Pe lista noilor miliardari chinezi se numără Cheng Xianfeng, proprietarul producătorului de medicamente Yifan Xinfu Pharmaceutical, şi Shen Ya proprietarul distribuitorului online Vipshop.



În ultimul an, acţiunile companiilor de tehnologie din China au crescut cu 77% iar titlurile companiilor farmaceutice chineze au crescut cu 37%, devansând cu mult avansul de 16% înregistrat de acţiunile companiilor din întreaga lume.



"Creşterea valorii companiilor din tehnologie şi evoluţia solidă a pieţelor bursiere din SUA, India şi China au dus averea miliardarilor la un nivel record", susţine Rupert Hoogewerf, un fost contabil britanic care a început să publice clasamentul Hurun al celor mai bogaţi oameni din lume în anul 1999.



Miliardarii americani continuă să ocupe primele locuri pe această listă, fondatorul Amazon.com, Jeff Bezos, situându-se pe prima poziţie pentru al treilea an la rând, cu o avere de 140 de miliarde de dolari. Jack Ma, proprietarul grupului chinez de comerţ electronic Alibaba Group, este pe prima poziţie când vine vorba de miliardarii chinezi, cu o avere de 45 miliarde de dolari, ceea ce îl plasează pe locul 21 la nivel mondial.



În pofida războiul comercial dintre SUA şi China, averea personală a lui Ren Zhengfei, fondatorul producătorului chinez de telecomunicaţii Huwei Technologies, care este vizat în prezent de sancţiunile Washingtonului, a crescut cu 7% până la trei miliarde de dolari, ceea ce îl plasează la egalitate cu preşedintele SUA, Donald Trump.



Pentru al cincilea an consecutiv, Beijingul este capitala lumii când vine vorba de numărul de miliardari, cu 110 faţă de 98 miliardari în New York. De asemenea, Shanghai a trecut în faţa Hong Kong-ului şi în prezent ocupă locul al treilea.