In plin scandal in Caracal a hotarat sa plece. Iata cine se retrage din ancheta

Dupa izbucnirea scandalului in legatura cu disparitia Alexandrei Macesanu, la conducerea Politiei Caracal si a Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt a urmat un adevarat val de inlocuiri, plecari si pensionari. Incepand cu data de 1 octombrie, seful Politiei Caracal, Costel Ghimis se va pensiona. Cererea acestuia de pensionare vine la mai putin de doua luni de cand a fost numit in aceasta functie. Ghimis a depus in urma cu doua zile raportul in vederea pensionarii si isi va continua activitatea de la conducerea Politiei Caracal pana la finalul lunii septembrie. Comisarul-sef Costel Ghimis, conduce Politia Caracal incepand din data de 5 august. El a fost anterior sef al Biroului de Ordine Publica d ...