In plina criza a deseurilor in Roma, o romanca risca sa fie amendata pentru ca a strans gunoiul de pe strada

O romanca stabilita in Roma risca sa fie amendata dupa ce a strans gunoiul din fata casei in care lucra si apoi a spalat trotuarul.

Presa italiana scrie despre absurdul situatiei in conditiile in care capitala Italiei este sufocata de gunoaie.

Gabriela, o romanca de 34 de ani care face curatenie si are grija de casa unui pensionar de 74 de ani din Italia, a decis saptamana trecuta sa ia atitudine fata de criza gunoiului din Roma. Si-a pus manusi, o masca de protectie, a luat o matura si a inceput sa faca curatenie in strada in fata casei in care lucreaza situata in cartierul Conca dOro, din nordul Romei, scrie Corriere della Sera.

„A ajuns gunoiul in fata usii de la intrare, gata, asa nu se mai poate. La Bucuresti n-am vazut asa ceva. Este culmea. Daca oamenii ar fi mai atenti nu am ajunge in aceasta situatie. Tin la Italia. Nu stiu a cui este vina si nu inteleg politica”, a declarat femeia pentru publicatia italiana.

In doua ore, romanca a reusit sa selecteze gunoiul si sa-l puna in tomberoane, iar apoi a spalat trotuarul. Ultimul gest a fost, insa, cel care ar putea sa o coste pe Gabriela.

Pentru ca a udat spatiul public, romanca risca acum sa fie amendata de autoritatile locale, aceleasi care nu reusesc sa gestioneze problema gunoaielor si din cauza carora strazile capitalei Italiei au ajuns sa fie plina de munti de deseuri.

