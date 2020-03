In plina criza generata de noul coronavirus metroul circula la capacitate maxima - Un singur tren ramane in rezerva

Ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, a declarat luni că din cele 64 de metrouri disponibile în Bucureşti 63 se află în circulaţie informează Agerpres.

"Noi, imediat ce a apărut o intensificare a măsurilor dispuse de Comitetul naţional pentru situaţii de urgenţă, am luat măsuri privind dezinfecţia la metrou, tot ce înseamnă bare de susţinere, butoanele de ieşire, scaunele. Facem acest lucru o dată la 12 ore, noaptea, când trenurile nu circulă, dar astăzi, văzând care este situaţii şi după ultimele decizii pe care le-am luat în Comitetul naţional pentru situaţii de urgenţă, cel legat de suspendarea zborurilor înspre şi dinspre Italia, am decis împreună cu conducerea Metrorex să suplimentăm la maxim posibil de trenuri. Din 64 de trenuri maxim posibile să circule în Bucureşti, circulă 63 de trenuri. Am redus la minimum posibil timpii de aşteptare suplimentând numărul de conducători de trenuri la întoarcere. (...) Pentru magistralele mai aglomerate avem timpi de aşteptare de aproximativ 2 minute şi pe celelalte magistrale undeva şi 4 şi 5 minute. Continuăm măsurile de dezinfecţie la 12 ore. Am montat acele dispensere de gel pentru călători şi am luat astăzi în discuţie posibilitatea de a forma culoare separate pentru acces, respectiv pentru ieşire din staţiile de metrou. Nu este simplu, aici trebuie să discutăm şi cu poliţia şi să aducem la aceeaşi masă toţi factorii implicaţi pentru a nu bloca", a spus Bode, după şedinţa BPN al PNL.El a precizat că peste 600.000 de oameni circulă cu metroul în fiecare zi."Am luat toate măsurile, nu văd în acest moment ce alte măsuri am putea lua, circulăm la capacitate maximă. Aceasta este situaţia la metrou", a adăugat ministrul.