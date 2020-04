In plina criza, Kaufland pune la bataie sute de locuri de munca: Ce salarii ofera retailerul și cum iși protejeaza salariații de COVID-19

Retailerul Kaufland România a anunţat joi că face angajări şi că peste 250 de posturi sunt disponibile, iar în ultima lună şi jumătate, peste 8.000 de români au aplicat pentru un post la companie, unde venitul brut minim lunar este de 3.650 lei, valabil de la 1 martie 2020.

"Pentru a-i sprijini pe cei care sunt în căutarea unui loc de muncă stabil în această perioadă, Kaufland România anunţă peste 250 de posturi disponibile", arată un comunicat al companiei.

Posturile sunt deschise în Bucureşti, dar şi în alte oraşe din ţară, precum Iaşi, Craiova, Constanţa, Cluj-Napoca, Timişoara, Ploieşti, Călăraşi, Botoşani, Turda, Sfântu Gheorghe, Moreni, Rădăuţi etc.

"Disponibile la nivelul întregii companii, posturile oferă oportunităţi pentru toate palierele de experienţă, de la trainee şi până la manager, şi vizează atât magazinele (lucrător comercial, şef de raion, manager proiect instalaţii frigorifice etc), centrele logistice (tehnician automatizări, lăcătuş mecanic, electrician, analist SAP etc.), cât şi birourile centrale (în Departamentele Procurări, Resurse Umane, Vânzări, Expansiune, Financiar-Administrativ etc.)", informează compania.

În Bucureşti, peste 200 de locuri de muncă sunt în cadrul celor două noi magazine pe care Kaufland le va deschide până în luna iunie, pe str. Energeticienilor nr. 13-15 şi pe str.Theodor Pallady nr. 51.

În ultima lună şi jumătate (26 februarie – 10 aprilie), peste 8.000 de români au aplicat pentru un post la Kaufland.

"Venitul brut minim lunar în companie este de 3.650 lei, valabil de la 1 martie 2020, cu 60% peste salariul minim pe economie din România. Creşterile salariale au loc anual", spun reprezentanţii companiei.

Toate posturile deschise se află pe site-ul companiei, unde cei interesaţi pot aplica direct online.

"În această perioadă, interviurile au loc prin telefon sau platforme video online, pentru siguranţa candidaţilor şi a echipelor de recrutare", precizează compania.

Peste 15.000 de români lucrează, în medie, la Kaufland România. Kaufland are 1.300 de magazine în opt ţări, 132.000 de angajaţi şi o reţea de 127 de magazine în România.