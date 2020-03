In plina epidemie de Coronavirus, Secție de boli infecțioase, in mijlocul Maternitații, la Spitalul Universitar

În plină criză epidemică de COVID-19, în timp ce numărul de îmbolnăviri crește la nivelul Bucureștiului, directorul medical al Spitalului Univeristar vrea să deschidă o secție și un laborator de boli infecțioase chiar în mijlocul Maternității. Autoritățile au fost sesizate, dar încă nu se știe ce măsuri se vor dispune și dacă planul directorului medical The post În plină epidemie de Coronavirus, Secție de boli infecțioase, în mijlocul Maternității, la Spitalul Universitar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.