In plina epidemie de coronavirus, vicepremierul Raluca Turcan ne spune Povestea Copacului Darnic

Toate instituțiile sunt în stare de alertă din cauza coronavirusului și întreaga populație este preocupată de acest subiect. În acest timp, vicepremierul Raluca Turcan este mai preocupată de campania de împădurire condusă de Klaus Iohannis și ne spune ”Povestea Copacului Darnic”.

Nu există evaluare mai bună despre oameni decât starea mediului în care trăiesc, la fel cum nu cred că există o mai bună călăuză morală pentru noi decât natura. Respirăm un aer mai bun sau mai puțin bun, fie fiindcă nu am făcut nimic, fie fiindcă ceea ce am făcut nu am făcut bine.

Le spunem copiilor noștri Povestea Copacului Darnic, le cumpărăm telefoane, tablete, autoturisme, muncim ca să le facem case și să-i vedem “aranjați”. Le … plantăm speranța unei vieți fericite în timp ce pentru casa pe care le-am cumpărat-o s-a distrus un parc, mașina pe care i-am luat-o poluează, tabletele și telefoanele secătuiesc planeta de resurse. Iar Povestea Copacului Darnic rămâne exact ceea ce este - o poveste care putea fi inspirațională pentru copil la vârsta de trei ani , dacă nu urmau alți 23 de ani în care să vadă cât ne pasă în realitate.

Vom respira un alt aer numai dacă vom acționa. Cu toții! Permanent!

Toată munca noastră pentru copii este în zadar dacă aerul pe care-l vor respira o să fie toxic, dacă nu vor mai avea păduri prin care să se plimbe. Sau măcar șansa de a alege dacă vor să se plimbe prin pădure sau nu.

Oameni cărora le pasă au inventat motoare de căutare din ale căror câștiguri se plantează copaci și au fabricat produse prietenoase cu mediul. Jocurile Paralimpice de la Tokio vor avea medalii făcute din deșeuri rezultate din vechi telefoane mobile. În lume oamenii fac lucruri care contează. Acum fac și la noi!

Mediul înconjurător, însă, nu oferă salvări individuale, așa că efortul trebuie să fie colectiv.

Un proverb chinezesc spune că cel mai bun moment pentru a planta un copac a fost acum 20 de ani și că al doilea cel mai bun moment este acum!