In plina explozie a cazurilor COVID, un inspector școlar este impotriva curentului

Inspectorul școlar general Mihai Mureșan, șeful Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud este convins că România ar trebui să ia exemplul Franței sau Angliei, țări care ”au închis tot mai puțin școala”. ”Mai multe studii au arătat că școala nu este principalul factor de răspândire a virusului pentru că în școală se respectă într-o proporție covârșitoare măsurile […] The post În plină explozie a cazurilor COVID, un inspector școlar este împotriva curentului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.