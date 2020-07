In plina pandemie, Curtea Constituționala a Germaniei restrange accesul autoritaților la datele cu caracter personal online

Curtea Constituțională a Germaniei a decis că modul în care poliția accesează, în prezent, datele cu caracter personal de la utilizatorii de telefon și internet este neconstituțional. Două grupuri, unul cu peste 6.000 de susținători, au afirmat că drepturile lor au fost încălcate. Decizia de vineri va îngreuna, scrie Deutsche Welle, accesul anchetatorilor la informații […] The post În plină pandemie, Curtea Constituțională a Germaniei restrânge accesul autorităților la datele cu caracter personal online appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.