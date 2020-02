In PNL e mai ceva ca la STABOR! Liderul PNL Brașov promite ORDINE in partid dupa ce Marian Godina l-a luat la șuturi pe Marcel Vela

Liderul PNL Braşov, Adrian Veştea, preşedinte al CJ Braşov, a declarat marţi că în şedinţa Biroului Permanent Judeţean al organizaţiei va fi luat în discuţie cazul consilierului judeţean Andrei Kadaş, care, într-o postare pe Facebook, a folosit un limbaj "insultător şi calomnios" la adresa şefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, chestorul Valentin Flucuş, conform Agerpres. Scandalul din PNL Brașov vine după ce mascații din Brașov au fost acuzați că au greșit adresa la o descindere și au speriat copiii femeii în casa căreia intraseră din greșeală. Acuzațiile făcute de un liberal au ajuns în presă, însă s-au dovedit a fi o dezinformare grosolană. Luptătorii de la trupele speciale descinseseră la adresa corectă și, spre norocul lor, aveau și o filmare care arăta că le-au vorbit frumos micuților în casa cărora intraseră în toiul nopții. Ministrul de Interne Marcel Vela a fost apostrofat public de Marian Godină, luptător SAS Brașov.

Veştea a precizat că dezaprobă aceste ieşiri publice ale colegului său de partid, subliniind că apreciază activitatea Poliţiei, dar şi că "nu a făcut neapărat o analiză pe text" a respectivei postări.

"Nu sunt de acord cu aceste ieşiri publice. (...) Judeţul Braşov, astăzi, datorită implicării şi serviciilor poliţiştilor, se află pe locul 4 la nivel naţional ca unul dintre cele mai sigure judeţe şi, dacă nu mă înşel, pe locul 26 la nivel mondial, dovadă că poliţia îşi face datoria de a stopa infracţionalitatea. (...)Nu am făcut neapărat o analiză pe text. Am citit aceste afirmaţii pe Facebook, ca şi dumneavoastră, şi nu sunt de acord cu modul în care tratează acest lucru, ţinând cont că sunt implicat în viaţa comunităţii şi am apreciat activitatea Poliţiei Române de fiecare dată când am fost pus în această situaţie", a afirmat Veştea.

El a subliniat că, dacă membrii BPJ vor considera că s-au creat prejudicii de imagine partidului, se vor lua măsuri.

Consiliul Teritorial Braşov al Corpului Naţional al Poliţiştilor a catalogat limbajul folosit de Andrei Kadaş la adresa şefului IPJ drept unul "insultător şi calomnios".

"Dorim să luăm atitudine şi să protestăm împotriva limbajului insultător şi calomnios folosit de către un om politic braşovean, jurnalist (aşa cum se prezintă!!!) (...) pentru a-l ataca, în mediul online, pe un reprezentant al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Braşov. Toţi suntem egali în faţa legii, toţi avem drepturi şi obligaţii, iar poliţiştii au anumite interdicţii suplimentare, stabilite prin lege şi, de aceea, orice acuzaţie la adresa unui poliţist trebuie adresată organelor abilitate, care vor stabili existenţa sau inexistenţa unei abateri de natură penală sau disciplinară. Folosirea unor invective la adresa unui poliţist, oricine ar fi acesta, nu va face cinste niciodată, niciunei persoane, mai ales unui ales local, care, în calitatea sa de formator de opinie, trebuie să fie un exemplu de conduită şi comportament în societate", se arată într-un comunicat al organizaţiei profesionale a poliţiştilor.

Reacţia consilierului liberal pe reţeaua de socializare a venit la câteva zile după ce poliţiştii braşoveni au pus în executare un mandat de percheziţie, emis de un judecător de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Braşov, la domiciliul acestuia, unde, în prezent locuiesc fosta soţie şi cei doi copii. Percheziţia a fost efectuată în dosarul de fraude informatice, în care, ulterior, trei persoane au fost arestate şi alte două plasate sub control judiciar.