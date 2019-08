In preliminariile Champions League, CFR Cluj a obtinut un egal cu Celtic Glasgow

Meci google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); CFR Cluj si Celtic Glasgow au remizat, scor 1-1, miercuri seara, in prima mansa a turului 3 preliminar al Ligii Campionilor. Campioana Romaniei a deschis scorul in minutul 28, prin Mario Rondon, care a primit o pasa in adancime si l-a invins pe portarul Bain cu un sut din interiorul careului. Pana la pauza, Celtic a restabilit egalitatea. Mijlocasul James Forrest a inscris pentru scotieni, in minutul 37. Desi a avut o posesie mai buna in repriza secunda, CFR Cluj nu a reusit sa mai inscrie, iar partida s-a incheiat cu scorul de 1-1, un rezultat datator de sperante pentru echipa lui Dan Petrescu in vederea returului de la Glasgow. Mihai Stoica a renuntat la FCSB. Afla de ce a DEMISIONAT Meciul retur dintre ...