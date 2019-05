In premiera, la Mangalia: Nume celebre se intrec la cursa de masini Super Rally 2019

Super Rally ajunge pentru prima oară la Mangalia, cu nume celebre pe listă. Raul Badiu, Titi Aur, Dani Oțil, Lucian Răduț, Costel Cășuneanu vor participa la eveniment care debutează la Mangalia.Mangalia va răsuna weekendul acesta de sunetul motoarelor participanților la campionatul național Super Rally 2019. Startul care se dă la malul mării aduce o premieră, pentru că Mangalia nu a mai găzduit până acum vreo competiție auto. „Este prima dată când se organziează o competiție auto în acest oraș și sunt bucuros că noi suntem cei care facem asta. Avem un traseu foarte frumos, care trece prin centru și prin port, avem invitați speciali, avem și piloți consacrați, așadar va fi o competiție frumoasă, la care publicul are ce vedea”, spune Mihai Leu.Printre numele cunoscute din domeniu care vor participa la evenimentul din weekend se numără și pilotul concurent în campionatul mondial Raul Badiu, Dani Oțil, Titi Aur, Lucian Răduț și Costel Cășuneanu care, alături de Mihai Leu vor da culoare competiției.Printre noutățile acestei etape se numără și o categorie specială dedicată automobilelor de epocă, astfel că pe șoselele din Mangalia iubitorii acestui sport vor putea admira câteva piese spectaculoase. „Super Rally 2019 are 4 etape – Mangalia, Tg. Mureș, Craiova și București, unde anul acesta se va desfășura pe un traseu nou. În plus, avem și o categorie nouă dedicată automobilelor de epocă. Și avem și un participant cu o mașină electrică și ne dorim pe viitor o grupă dedicată de mașini electrice”, mai dezvăluie Mihai Leu.Super Rally 2019 powered by Superbet aduce weekendul acesta la Mangalia o etapă de neratat pentru fanii automobilismului sportiv și nu numai. Seara de vineri, 10 mai, va aduce localnicilor prezentarea oficială a evenimentului, în vreme ce ziua de sâmbătă, 11 mai, va fi dedicată competiției în sine: între orele 9:00 – 14:00 vor avea loc calificările, apoi de la ora 15:00 finala, în care se califică primii 12 piloți, care vor trece apoi prin eliminări până când se va desemna câștigătorul. Tot sâmbătă va avea loc și festivitatea de premiere.Clubul promotor al acestui campionatului, AMC Racing, a anunțat că sezonul 2019 din Campionatul Național de Super Rally va avea 4 etape: după Mangalia (10-11 mai), vor urma Târgu Mureș (14-15 iunie), Craiova (13-14 septembrie) și București (25-26 octombrie).