In premiera, Ludovic Orban recunoaste ca NU exclude revenirea la stare de urgenta dupa alegeri/ VIDEO

Premierul Ludovic Orban nu exclude posibilitatea revenirii, după alegerile parlamentare, la starea de urgență: „În măsura în care numărul de infectări nu va crește, nu va fi necesară o astfel de măsură”.

„În măsura în care lucrurile rămân sub control, în măsura în care numărul de infectări, nu va crește nu va fi necesară o astfel de măsură. Noi am spus foarte clar că nu ne dorim impunem măsuri de restricții. Am ajuns să impunem măsuri în care de fapt vrem să protejăm sănătatea urmărind nivelul de infectare, rata de răspândire a virusului pentru a apăra sănătatea oamenilor”, spune Ludovic Orban, potrivit Mediafax.

Premierul fusese întrebat dacă e posibilă o revenire la starea de urgență după alegerile parlamentare.

„Eu îmi doresc să petrecem Crăciunul liniștiți, dar depinde de fiecare dintre noi”, conchide șeful Executivului.