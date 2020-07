'In prima saptamana mi-era frica sa adorm', spune Usain Bolt dupa ce a devenit tata

Fostul atlet jamaican Usain Bolt a declarat, pentru Variety After-Show, că este mai greu să fie proaspăt tată decât să stabilească un record mondial., potrivit news.ro

Bolt şi iubita sa Kasi Bennett au devenit părinţi în mai, când s-a născut Olympia Lightning Bolt. Numele fetiţei a fost pus de Kasi Bennett, a spus fostul sportiv, precizând că atunci când partenera sa a rămas însărcinată au stabilit ca el să pună numele dacă este băiat, iar dacă este fată numele să fie ales de ea.

Întrebat dacă să fie proaspăt tată este mai uşor sau mai greu decât să stabilească un record mondial, el a răspuns: “Este mai greu. În prima săptămână m-am îmbolnăvit pentru că mi-era frică să adorm, aşa că am stat treaz toată noaptea privind-o”.

Usain Bolt spera să fie prezent la Jocurile Olimpice de la Tokyo în acest an, ca spectatori, însă competiţia a fost amânată din cauza pandemiei. “Singurul lucru bun este că de fapt o să-mi pot duce fiica acolo anul viitor. Unul dintre ‘momentele’ mele este să am primul meu copil să meargă pe pistă cu mine. Este ceva la care m-am gândit dinainte să am copii”.

Bolt a cochetat după retragerea din atletism cu fotbalul, iar acum s-a apucat de ciclism: “M-am apucat de ciclism, care este foarte greu. Am respect pentru ciclişti”.

Fostul sportiv a precizat că îi lipsesc publicul şi energia competiţiilor, însă nu şi antrenamentele. Totuşi, el a spus că dacă antrenorul Glen Mills i-ar spune să revină, ar face asta: “Dacă antrenorul meu ar veni şi mi-ar spune: ‘Să facem asta’, aş face-o, pentru că am multă încredere în antrenorul meu”

Usain Bolt este, alături de alte staruri ale sportului, protagonistul unui documentar serial de la Apple TV Plus, “Greatness Code”, al cărui prim episod va fi difuzat astăzi.