In Romania, conditiile de creditare a IMM se inaspresc. In UE bancile sunt mai relaxate in a-i credita pe micii intreprinzatori

In contextul pandemiei COVID-19, ce a luat amploare in Romania incepand cu luna martie a anului 2020, piata creditului a inregistrat modificari importante in primul trimestru (T1 2020). Astfel, in aceasta prima parte a anului 2020, o pondere moderata a institutiilor de credit au inasprit standardele de creditare, in timp ce cererea de credite s-a redus.