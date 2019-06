In Romania, nasterea este discriminatorie: Tulcea, o rata a mortalitatii infantile de aproape cinci ori mai mare decat in Bucuresti

Desi rata mortalitatii infantile este in dinamica descendenta in ceea ce priveste media pe tara, odata cu dotarea maternitatilor cu aparatura medicala vitala, harta Romaniei ne arata ca sunt in continuare judete in care situatia s-a cronicizat sau chiar agravat: in Tulcea, de pilda, rata mortalitatii la copiii sub un an e de aproape cinci ori mai mare decat in Bucuresti, unde se afla majoritatea maternitatilor de nivel III.