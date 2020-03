In Romania s-a inregistrat al 8-lea deces cauzat de coronavirus

In aceasta dimineata a fost inregistrat al optulea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus.

Este vorba despre un barbat in varsta de 70 ani, internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova, confirmat pozitiv in data de 19.03.2020. Pacientul a sosit pe data de 07.03.2020 din Italia impreuna cu fiica sa, care se afla in acest test moment in autoizolare.

Pacientul a fost internat pe data de 19.03.2020 la SCBI Craiova cu insuficienta respiratorie, fiind internat pe sectia ATI a spitalului.

Acesta suferea de boli preexistente pentru care urma tratament cu insulina. De asemenea, pacientul avea obezitate grad II.

