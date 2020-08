In Rusia a inceput lupta pentru democratie. Vladimir Putin a pierdut influenta int-o regiune din Rusia

In Orientul Indepartat Rus de cateva zile se desfasoara proteste la Habarovsk. Mii de oameni ies zi de zi pe strazi pentru a-l sustine pe guvernatorul din opozitie din regiune, Serghei Furgal, care se afla in arest pentru acuzatii de omor. Protestul a inceput la 11 iulie si se desfasoara in fiecare zi.