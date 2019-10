In Sala de Conferinte a Institutului de Istorie A D Xenopol se va desfasura workshop ul Infruntand un inamic invizibil google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vineri, 4 octombrie 2019, in Sala de Conferinte a Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” se va desfasura workshop-ul Infruntand un „inamic” invizibil. Politici administrative, practici medicale si comportamente sociale in Tarile Romane in context epidemic (secolele XVIII-XIX), organizat in cadrul proiectului: Epidemiile de ciuma din Tarile Romane la inceputul secolului al XIX-lea. Cauze, reactii, consecinte Vineri, 4 octombrie 2019 08.45-9.00 – Deschiderea lucrarilor 9.00-11.00 – I. Boli si epidemii: consecinte si reactii Andrei Salavastru (Ia ...