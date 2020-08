In septembrie, va fi inaugurat primul traseu mountain-bike din Masivul Postavarul in Brașov

Reprezentanții Primăriei Brașov au verificat stadiul lucrărilor la primul traseu de mountain-bike din Postăvarul, în cadrul proiectului derulat de Asociația Club Sportiv NH Bike și Primăria Brașov. Acest proiect prevede amenajarea a trei trasee în masivul Postăvarul, care sunt amenajate între liziera pădurii și instalațiile de producere a zăpezii artificiale. Conform reprezentanților firmei care execută lucrările, Trial Bros SRL, în maxim o lună de zile acest segment de traseu va fi conectat cu traseul de pe Drumul Crucur, astfel că practicanții de mountain-bike vor putea coborî cu bicicletele din Postăvarul până în Brașov, potrivit brasovstiri.ro.

,,Ne bucurăm că vremea ne ajută pentru realizarea lucrărilor care se desfășoară aici, în munte, pentru amenajarea traseului de mountain-bike. Lucrările sunt destul de avansate, avem o echipă de specialiști, care lucrează aici zi de zi. Aceasta este o primă etapă, cea de a doua (celelalte trei trasee din proiectul realizat de Primăria Brașov, n.n.) este în faza de licitație. Sperăm să depășim această etapă în maxim 2-3 săptămâni și să avem contractat proiectul și pentru amenajarea celorlalte trei trasee. Îmi doresc foarte mult ca încă din acest an, iubitorii de mișcare, de bicicletă și de trasee de mountain-bike să poată să utilizeze acest prim traseu, care este foarte bine structurat, iar cei mai buni bicicliști vor avea ocazia să își exerseze aici toate mișcările și tot talentul pe care îl au, pentru că nu oricine poate să facă acest lucru. Această categorie de persoane este una mai specială, din punctul meu de vedere, și vrem să le punem la dispoziție, aici, în munte, pentru perioada de primăvară, vară, toamnă, atunci când nu se schiază, această amenajare dedicată lor. Sper să reușim, cât mai repede posibil, să finalizăm aceste lucrări”, a declarat reprezentantul Primăriei Braşov

Inițiatorul acestui proiect, Bogdan Micu, președintele NH Bike, spune că traseul va fi deschis publicului în maximum o lună. ,,Proiectul a început în forță în primăvara acestui an, pentru că anul trecut nu am putut lucra decât două săptămâni, și deși a plouat foarte mult, am reușit să facem jumătate din primul traseu. Vestea cea bună este că vom reuși să îi dăm drumul în maxim o lună și îl vom lega cu traseul de pe Crucur. Astfel, bikerii vor putea să coboare până în oraș. În acest moment lucrăm pe traseele amenajate de NH Bike și așteptăm cu nerăbdare ca primăria să înceapă celălalt proiect, care este mult mai mare decât acesta. Sunt convins că atunci când ambele proiecte vor fi gata, cei peste 20 de kilometri de trasee de pe acest munte vor fi printre cele mai interesante zone de bike, nu doar din România, ci chiar și din Europa de Est, iar eu cred că acest munte va deveni, în câțiva ani, cel mai mare centru de bike din această zonă a Europei”.

Lucrările sunt executate de către o firmă specializată în realizarea de trasee de mounain-bike, Trial Bros. ,,La trasee am început să lucrăm toamna trecută, ne-am apucat destul de târziu, și am reușit să lucrăm efectiv aproape 3 luni. Avem finalizat în jur de un kilometru, iar până la venirea zăpezii ne-am propus să mai lucrăm încă un kilometru. Terenul este destul de greu, foarte abrupt, se lucrează în condiții grele, dar vom reuși să finalizăm aceste lucrări. Acest traseu este unul specializat, în zona de viraje amenajăm niște supraînălțări, ca să poți să îți menții viteza exact unde ai nevoie, fără să ieși din traseu, să poți să vii cât mai cursiv, fără zone de frânare sau accelerare, astfel încât să te simți bine de bicicletă. De fapt, de aceea amenajăm acest traseu, ca să te distrezi pe bicicletă, nu să te accidentezi. Acest traseu poate fi utilizat de oricine care s-a mai dat cu bicicleta pe munte, pe drumuri forestiere, poate să vină pe aceste trasee”, a precizat Ion Sava, coordonatorul proiectului din partea firmei care execută lucrările.

Despre proiect:

Proiect derulat de NH Bike, în parteneriat cu Primăria Brașov

Traseele sunt extrem de asemănătoare unei poteci turistice de drumeție, cum sunt cele existente în Masivul Postăvarul, cu singura diferență că este permis doar accesul cicliștilor.

Cele 3 trasee vor fi amenajate în Masivul Postăvarul, în zona pârtiilor de schi, în afara fondului forestier.

Rutele pentru biciclete presupun următoarele lucrări:

– curățarea stratului vegetal, în general de maxim 20 de cm, pe o lățime cuprinsă între 1 – 3 metri. În locurile umede și în cele în care stă apa se vor efectuează lucrări de drenaj, lucrările de amenajare afectând doar stratul superficial vegetal.

– bătătorirea pământului existent, pe zonele curățate.

– amenajare de rampe pentru sărituri sau parapete înclinate pentru asigurarea virajelor în condiții de siguranță

Traseele care merg de-a lungul pârtiilor vor fi amenajate la liziera pădurii, în spatele instalațiilor de producere a zăpezii artificiale.