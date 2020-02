IN SFARȘIT, un șef de Poliție pune punctul pe i! Cauza PRINCIPALA a producerii accidentelor rutiere din Romania

Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, Doru Gabriel Panţiru, a declarat, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că numărul accidentelor rutiere a crescut în cursul anului 2019, faţă de anul anterior, subliniind că gestionarea problemelor legate de siguranţa rutieră reprezintă o provocare pentru poliţiştii vasluieni, conform Agerpres.

Şeful IPJ a subliniat că siguranţa rutieră rămâne în continuare un obiectiv important, pentru atingerea căruia poliţiştii fac eforturi, dar a atras atenţia cu privire la faptul că a crescut numărul conducătorilor auto şi al vehiculelor, iar viitorii şoferi sunt slab pregătiţi după terminarea cursurilor auto.

"Sunt cu 50% mai mulţi şoferi decât acum cinci ani şi cu 70% mai multe maşini.(...) Punctul meu de vedere este că tot sistemul de pregătire trebuie reformat. La Iaşi este o situaţie care pe nedrept se răsfrânge asupra celor de la înmatriculări şi permise, un procent de sub 20% de promovare pentru examenul auto. În ţară este undeva la 50%, la Vaslui avem în jur de 45%. Asta nu înseamnă că examinatorii sunt răi, ci, din contră este calitatea foarte slabă a şcolilor de şoferi. (...) La Facultatea de Psihologie din Iaşi există un studiu amplu şi elocvent privind accidentele rutiere, care scoate în evidenţă câteva chestiuni legate de ce se întâmplă în România. Una din ele este incapacitatea noastră ca cetăţeni ai acestui stat de a fi educaţi în domeniul riscurilor. Cu alte cuvinte, ne asumăm riscuri peste capacitatea noastră de a le gestiona", a menţionat comisarul-şef Doru Gabriel Panţiru.

În cursul anul 2019, la nivelul judeţului Vaslui s-au înregistrat un număr de 696 de accidente rutiere, cu 69 mai multe faţă de anul precedent, potrivit datelor centralizate de poliţiştii vasluieni, 204 fiind accidente grave, care s-au soldat cu 43 de persoane decedate, cu 11 mai multe decât în anul 2018 şi 188 de răniţi grav.

"Principalele cauze ale accidentelor grave sunt abaterile bicicliştilor, pietonilor şi căruţaşilor şi nerespectarea regimului legal de viteză. Noi am desfăşurat mai multe campanii, am încercat să distribuim veste, am şi reuşit în mare parte, am încercat să echipăm şi căruţe cu semne distinctive şi vizibile pe timp de noapte, dar se pare că în continuare aceste cauze ne fac mari probleme. Chiar în Ajunul Crăciunului am avut patru accidente grave, toate soldate cu decesul pietonilor, care s-au produs aproape simultan. Într-un sfert de oră, s-au produs toate cele patru accidente, în zone diferite din judeţ. Asta ne spune foarte multe despre cum înţeleg cetăţenii să se asigure la traversare. Vom continua şi anul acesta cu acţiunile de prevenire şi conştientizare a acestor categorii de persoane", a afirmat şeful IPJ Vaslui.

În perioada menţionată, în urma acţiunilor derulate de poliţiştii rutieri, au fost aplicate peste 39.000 de sancţiuni contravenţionale, cu un plus de aproximativ 3.500 faţă de anul precedent, aproximativ o treime dintre amenzi fiind date pentru depăşirea regimului de viteză.

Totodată, poliţiştii au reţinut peste 4.200 de permise auto, cu aproape 500 mai multe decât în anul 2018, cea mai mare creştere înregistrându-se la conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice.