In sfarsit, o veste MARE in familia Luizei Melencu! Dupa o sarcina cu probleme, sora Luizei a nascut un baietel

Familia Luizei Melencu, tanara de 18 ani care a disparut din Caracal in aprilie 2019, traieste de 11 luni un adevarat cosmar, de cand fata a fost rapita, sechestrata si omorata - potrivit anchetatorilor - de criminalul Gheorghe Dinca.

In asteptarea unei minuni, mama fetei, Monica, a avut parte, dupa multe lacrimi, si de o veste cu adevarat mare. La capatul unei sarcini cu probleme, cealalta fata a familiei Melencu, Roxana, a nascut un baietel! Adorat de toata lumea, micutul a fost pozat in bratele tatalui, Florin, barbatul cu care sora Luizei Melencu mai are un baiat.

La jumatatea lunii ianuarie, cand era insarcinata in 8 luni, sora Luizei Melencu a ajuns de urgenta la spital, dupa ce a acuzat o stare de rau, fiind internata pentru cateva zile.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.