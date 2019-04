In sfarsit, Roxana si Bogdan Mocanu de la Puterea Dragostei formeaza oficial un cuplu! S-au fotografiat in timp ce se sarutau

Bogdan Mocanu de la Puterea Dragostei a fost fermecat de Roxana inca de la intrarea lui in comeptitie. Concurenta a acceptat atentia lui, dar a evitat sa faca un cuplu cu el si a incercat sa-l tina, totusi, la distanta. El nu si-a pierdut speranta si a continuat sa spere, desi ajunsese bataia de joc a celorlaltor fete din casa. Chiar Simina i-a spus ca este un fraier pentru ca se tine dupa fata pe cae o place, in timp ce ea spune ca este indragostita de grecul Alexander.

Minunea s-a intamplat! Roxana si Bogdan Mocanu formeaza un cuplu

Se pare, insa, ca eforturile concurentului nu au fost in zadar. Pe internet au aparut fotografii cu el si preferata lui impreuna, iar in una din ele cei doi se saruta pe buze, semn ca ea a acceptat, in sfarsit, sa formeze un cuplu oficial cu Bogdan Mocanu.

Fanii Roxanei si ai lui Bogdan sunt in extaz de cand au aflat ca prefertii lor sunt intr-o relatie, mai ales ca pe paginile facute de admiratori sunt mii de mesaje in care sunt incurajati sa dea o sansa povestii dintre ei.

