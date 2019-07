“In sfarsit traiesc viata pe care o merit”

Riona Kelly, in varsta de 37 de ani, a suferit un accident vascular in urma caruia a ramas paralizata de la brau in jos, iar medicii i-au spus ca nu va mai merge niciodata. La doar cinci zile dupa aceasta tragedie, sotul acesteia, cu care era casatorita de 14 ani, i-a cerut divortul si ea a ramas sa creasca singura patru copii.

In ciuda a ceea ce i-au spus medicii, Riona a reusit sa faca primii pasi la doar 8 saptamani dupa accident. In prezent, ea poate sa mearga prin casa fara ajutor si foloseste scaunul cu rotile doar atunci cand are de parcurs distante luni.

“Dupa accidentul vascular, nu a trebuit sa ma descurc doar cu paralizia, ci sa trec si peste pierderea partenerului langa care eram de 14 ani. Dupa ce mi-a cerut divortul, ma simteam complet singura. Dupa cinci zile in spital mi s-a spus ca va dura de la sase luni la un an pentru a ma recupera. In acele momente imi doream sa renunt, dar stiam ca trebuie sa fiu puternica pentru copiii mei”, a declarat Riona.

Riona a scris intr-o postare pe Facebook ca isi cauta un antrenor personal care sa o ajute sa se recupereze si niste prieteni i l-au recomandat pe Keith. Dupa sedintele cu Keith, cei doi au tinut legatura iar el o cauta frecvent pentru a cere detalii despre starea ei.

“Am continuat as vorbim si el ma intreba cum ma descurc si de acolo a inceput relatia noastra”, declara femeia.

“Copiii il plac foarte mult, iar eu simt, in sfarsit, ca traiesc viata pe care o merit. Dupa ce sotul meu m-a lasat la spital, prietena mea Sarah mi-a fost cel mai aproape, doar ea si copiii mi-au fost aproape pe parcursul recuperarii. Uitandu-ma in urma, eram nefericita in casnicie, dar construisem o viata impreuna si aveam responsabilitati.”

Riona nu a putut sa creada cand Keith a invitat-o la cafea, insa el spune ca ea il inspira si o incurajeaza in fiecare zi. Cu ajutorul lui, ea devine din ce in ce mai puternica si independenta.

“Credeam ca viata mea s-a terminat, insa abia atunci incepea si mi s-au deschis atat de multe usi de atunci. Am aparut chiar si intr-o reclama publicitara”, a declarat Riona.

